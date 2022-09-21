Шойгу рассказал, сколько и кого призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. По его словам, частичная мобилизация в первую очередь необходима для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.

Министр обороны пояснил, что призывать будут граждан, состоящих в запасе, а именно, тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

«Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не слышали про армию. Это те, кто а) – отслужил, б) – имеет военно-учетную специальность. Ни о каких призывах студентов вузов речи не идет и идти не может, никто их призывать не будут», – сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Тех, кто уже служит по призыву, не отправят в зону проведения специальной операции, уточнил Шойгу. «Призывники продолжают служить на территории Российской Федерации», – сказал он.

Глава Минобороны также отметил, что мобилизация затронет 1,1% от общего мобилизационного ресурса. «У нас огромный мобилизационный ресурс. Тех, кто отслужил и имеет военную специальность, у нас почти 25 миллионов. Таким образом частичная мобилизация 1% или чуть больше», – сказал министр.

Шойгу при этом заявил, что набор резервистов – это не единоразовая акция. «Это работа, которая будет проводиться планово, здесь не предусматривается такой широкозахватный комбайн, сито, чтобы всех захватить быстро», – отметил он.

Министр обороны также заявил, что в первую очередь мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения и территорий, освобожденных ВС РФ. «Сама линия соприкосновения больше 1000 километров. То, что сзади нужно закреплять и контролировать, и в первую очередь мобилизация для этого», – сказал Шойгу.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в обращении к населению объявил о частичной мобилизации. По его словам, соответствующий указ уже подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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