Партия «Зеленые» лишилась права выдвигать кандидатов без сбора подписей в Свердловской области

В Свердловской области по итогам прошедших муниципальных выборов 11 сентября изменился список партий, которым не требуется собирать подписи избирателей в поддержку своих кандидатов.

Так, «Российская экологическая партия «Зеленые» исключена из списка по Полевскому городскому округу, поскольку ее кандидаты не участвовали в выборах местной думы.

Партия «Яблоко», напротив, расширила свое представительство – теперь помимо Екатеринбурга «яблочники» без подписей могут выдвигать кандидатов и в Сухом Логу. Поскольку единственный кандидат «Яблока», предприниматель Владимир Севостьянов по итогам выборов 11 сентября избран депутатом думы Сухого Лога.

Добавим, что партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», ЛДПР и «Новые люди» могут выдвигать кандидатов без спора подписей во всех муниципалитетах Свердловской области, поскольку имеют представительство в заксобрании региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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