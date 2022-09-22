Судить задержанных на акции протеста будут сегодня

В Екатеринбурге сегодня начнутся суды в отношении задержанных на акции протеста, которая прошла накануне. Судя по всему, большинству вменяют ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию полиции». Это арестная статья – в то время как статья за участие в несанкционированной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) ареста не предполагает.

Всех, кого увозили автобусами от площади Труда как участников незаконной акции, доставили в разные отделы полиции – вероятно, чтобы снизить нагрузку на суды.

Как сообщил «Новому Дню» адвокат Роман Качанов, накануне в ОП-1 привезли около 10 человек, только двух женщин отправили домой – у одной из них несовершеннолетний ребенок, у второй проблемы со здоровьем. Остальные провели ночь в полиции. Дела двух женщин рассмотрят сегодня в Кировском районном суде в 14 часов, вероятно, остальные материалы назначат на близкое к этому время.

Адвокат Илдар Садыков был накануне в ОП-9, по его словам, там было 10-14 человек. По его информации, двоим вменяют 20.2, остальным 19.3 КоАП РФ. Дела рассмотрит Верх-Исетский районный суд. В пресс-службе суда сообщили, что пока материалы не получили. В Ленинском районном суде тоже отметили, что пока к ним материалы не поступали.

В Железнодорожном суде должны рассмотреть материалы еще 10 человек. Среди них – адвокат адвокатского бюро «Логард» Георгий Краснов. Он рассказал, что в отделении полиции никто задержанных не обижал, всех покормили. Часть людей, в том числе задержанная девушка, провели ночь в камерах, остальные – в актовом зале. Всем вменяют ст. 19.3 КоАП РФ. Судить будут сегодня с 13:00, вероятно, успеют рассмотреть не все дела, кто-то проведет здесь еще ночь – по закону, задержание возможно на срок до 48 часов, накануне всех оформили как задержанных в 20:30 (время приезда в полицию). «Что касается меня – я прибыл не на площадь Труда, я был посередине моста на Плотинке, прибыл как адвокат журналистов «Вечерних ведомостей», если бы вдруг им потребовалась помощь. И в любом случае на 20:00 у меня были планы, собирался в кино. Я уже развернулся и пошел в сторону площади 1905 года, то есть был спиной к площади Труда. Ко мне подошел полковник Трошин, взял под руку, развернул, потом передал двум сотрудникам в балаклавах, и мы так шли 150 метров до автобуса. Я не сопротивлялся, да, собственно, Трошин меня ни о чем и не просил. У меня 19.3», – прокомментировал адвокат.

Добавим, по словам адвокатов, в Екатеринбурге не было ситуаций, когда задержанным пытались бы вручить повестки. По данным правозащитников и журналистов, на несанкционированной акции задержали 45-50 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области точную цифру назвать отказались.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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