Известному адвокату дали 10 суток после акции протеста

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил адвоката Георгия Краснова под арест на 10 суток по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции». Его защитник Сергей Колосовский заявил, что с решением не согласен и будет подавать апелляцию.

Краснов ранее комментировал «Новому Дню» обстоятельства своего задержания. «Я прибыл не на площадь Труда, я был посередине моста на Плотинке, прибыл как адвокат журналистов «Вечерних ведомостей», если бы вдруг им потребовалась помощь. И в любом случае на 20:00 у меня были планы, собирался в кино. Я уже развернулся и пошел в сторону площади 1905 года, то есть был спиной к площади Труда. Ко мне подошел полковник Трошин, взял под руку, развернул, потом передал двум сотрудникам в балаклавах, и мы так шли 150 метров до автобуса. Я не сопротивлялся, да, собственно, Трошин меня ни о чем и не просил.

Сегодня в судах Екатеринбурга было рассмотрено более двух десятков дел по итогам вчерашней несанкционированой акции, большинство судили по ст. 19.3, а не по «митинговой» 20.2 КоАП РФ, и в подавляющем большинстве случаев задержанных постановили арестовать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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