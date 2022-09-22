Первый взнос в областной фонд поддержки студенчества «Кампус» составит 10 тысяч рублей

При создании «Уральского фонда поддержки студенчества «Кампус» областной бюджет внесет в него имущественный взнос в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе заксо, об этом проинформировал депутатов из комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских. В целом финансировать деятельность фонда будут через государственную программу областного министерства образования.

Как уже сообщал «Новый День», фонд поддержки студенчества «Кампус» – один из основных пунктов предвыборной программы губернатора Евгения Куйвашева. «Программа должна заработать с 1 января 2023 года. В планах – создание собственных региональных стипендий. Системы скидок в магазинах, кафе, фитнес-залах. Появится компенсация за аренду жилья. Считаю, что Екатеринбург может и должен претендовать на статус студенческой столицы России», – сказал Евгений Куйвашев на встрече со студентами 1 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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