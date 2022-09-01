В День знаний Куйвашев пошел в школу, а затем представил студентам программу «Кампус» (ФОТО)

В День знаний Евгений Куйвашев встретился со школьниками, их родителями и со студентами. На встречах губернатор рассказал, что и для среднего, и для высшего образования на Урале уже многое сделано и многое планируется сделать. Глава региона подчеркнул, что его цель – чтобы молодые люди после учебы оставались на Урале, а он, в свою очередь, создаст условия, чтобы им не захотелось никуда уезжать.

Первым делом сегодня Евгений Куйвашев посетил новую школу № 55 в Березовском, которую оценил очень высоко. На праздничной линейке губернатор сказал: «Я верю, что каждый человек талантлив с детства. Особенно если ребенок родился на Урале. У нас самое большое количество талантливых детей. Главное – вовремя разглядеть в ребенке потенциал. Делать это надо с самого раннего возраста. Дети должны учиться в школах с бассейнами, компьютерными классами, творческими мастерскими и лабораториями. Такие проекты уже есть в Екатеринбурге. А должны появиться в каждом муниципалитете Свердловской области». Также Евгений Куйвашев провел для учащихся урок «Разговоры о важном», на котором объяснил, почему, по его мнению, стоит жить, учиться и работать в Свердловской области.

Напомним, на ближайшие годы у губернатора стоит задача – решить вопрос со школами. Только в этом году в регионе 1 сентября дети пошли в восемь новых или полностью отремонтированных школ (без учета Екатеринбурга). Всего по федеральной программе до конца 2022 года будет капитально отремонтировано 28 школ.

Для более старших ребят Евгений Куйвашев прямо сейчас разрабатывает новую программу «Кампус». Сегодня он обсудил ее со студентами уральских вузов на площадке УрФУ. «Аналогов ей в России нет. Мы хотим собирать талантливых ребят со всей страны здесь, в Екатеринбурге. Программа должна заработать с 1 января 2023 года. В планах – создание собственных региональных стипендий. Системы скидок в магазинах, кафе, фитнес-залах. Появится компенсация за аренду жилья. Считаю, что Екатеринбург может и должен претендовать на статус студенческой столицы России», – заявил Евгений Куйвашев.

По мнению губернатора, эта программа настолько важна потому, что решает задачу реальной конкуренции за человеческие ресурсы. «Сегодня залог успеха любой территории – это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион, выступить, извините за выражение, пылесосом», – подчеркнул Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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