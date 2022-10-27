«Кампус» в Екатеринбурге будут строить без Куйвашева

Проектом «студенческой столицы», который Евгений Куйвашев сделал одним из приоритетов своей предвыборной программы, будет заниматься рабочая группа под руководством первого замгубернатора Алексея Шмыкова.

Заместителем руководителя рабочей группы назначен социальный замгубернатора Павел Креков, секретарем – замдиректора департамента молодежной политики минобра Ольга Котлярова. В составе группы – и.о. министра образования области Юрий Биктуганов, а также заместители практически всех областных министров, проректор УрФУ Дмитрий Лоевский, замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, начальник городского департамента образования Константин Шевченко.

Как уже сообщал «Новый День», проект формирования комфортной студенческой среды «Кампус» – один из основных пунктов предвыборной программы губернатора Евгения Куйвашева. «Программа должна заработать с 1 января 2023 года. В планах – создание собственных региональных стипендий. Системы скидок в магазинах, кафе, фитнес-залах. Появится компенсация за аренду жилья. Считаю, что Екатеринбург может и должен претендовать на статус студенческой столицы России», – сказал Евгений Куйвашев на встрече со студентами 1 сентября.

По мнению губернатора, эта программа настолько важна потому, что решает задачу реальной конкуренции за человеческие ресурсы. «Сегодня залог успеха любой территории – это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион, выступить, извините за выражение, пылесосом», – подчеркнул тогда Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»