Центр будет перекрыт несколько дней – Екатеринбург ждут хаос и пробки

Свердловская киностудия при поддержке Минкульта начинает съёмки фильма «Сломя голову». Для Екатеринбурга это обернётся невероятными пробками и хаосом на дорогах как в будни, так и по выходным. Центр города будут перекрывать.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение транспорта будет закрыто 24, 25, 26 сентября, 2, 11, 12, 17, 18 октября с 07:00 до 23:00 на следующих участках:

– улица Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;

– улица Репина (вдоль Центрального стадиона) и проспект Ленина, от улицы Репина до улицы Московской;

– улица Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта;

– улица Свердлова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;

– улица Малышева, от улицы Московской до улицы Луначарского;

– улица Татищева, от дома № 11 на улице Нагорной до дома № 20 на улице Татищева.

Улицы будут закрыты, так как киношники будут снимать знаковые для города виды: как спортивный комплекс «Динамо», бизнес-центр «Высоцкий», набережную Рабочей Молодежи, 2, парк имени В.В. Маяковского, штаб-квартиру РМК, главный корпус Уральского федерального университета, Уральский приборостроительный завод, спортивный комбинат «Урал», Ельцин Центр, улицу 8 Марта, 2, жилой комплекс «Форум Сити» на улице Радищева и ряд других.

Екатеринбург, Марина Иванова

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