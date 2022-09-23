В выходные и понедельник движение в центре Екатеринбурга будет перекрыто

В ближайшие три дня в центре Екатеринбурга будет ограничено движение. Проезд для общественного и личного транспорта будет запрещён с 7 утра до 23 часов по следующим улицам:
– улица Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
– улица Репина (вдоль Центрального стадиона) и проспект Ленина, от улицы Репина до улицы Московской;
– улица Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта;
– улица Свердлова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;
– улица Малышева, от улицы Московской до улицы Луначарского;
– улица Татищева, от дома № 11 на улице Нагорной до дома № 20 на улице Татищева.
Аналогичные перекрытия будут вводиться еще и в следующем месяце – 2, 11, 12, 17, 18 октября. Неудобства для горожан связаны со съемками фильма.
Свердловская киностудия при поддержке Минкульта начинает съемки фильма «Сломя голову». Киношникам нужны виды на знаковые и узнаваемые в городе здания – «Высоцкий», «Динамо», УрФУ и другие.
Екатеринбург, Марина Иванова
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