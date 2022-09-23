Смог от тлеющих торфяников в Екатеринбурге усилился (ФОТО)

В Екатеринбурге снова пахнет гарью – накануне во второй половине дня дымка развеялась, но к утру стала еще плотнее. Метеорологи выдали предупреждение о смоге, которое будут действовать до 20 часов 26 сентября.

Из-за теплой и сухой погоды в Свердловской области горят леса, непосредственно близ Екатеринбурга действовало пять очагов площадью более 20 га, а всего в регионе было 14 лесных пожаров площадью более 80 га. А кроме того, горят торфяники, тушить которые гораздо сложнее. Вчера департамент информполитики губернатора сообщал, что пожарные смогли локализовать очаг в районе деревни Большое Седельниково. Сегодня жители Академического сообщают, что неподалеку от их района есть дымящие участки.

Екатеринбург, Марина Иванова

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