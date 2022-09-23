На тушение тлеющих торфяников направлено уже 130 пожарных и 17 спецмашин (ФОТО)

На тушение торфяного пожара у деревни Большое Седельниково в Сысертском округе направлены дополнительные силы и средства МЧС России. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, сейчас в районе, где наблюдается тление торфа, сосредоточены 130 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

Всего на месте находятся 150 человек и 28 единиц техники, в том числе пожарный поезд Свердловской железной дороги. За обстановкой следят с помощью беспилотников. Площадь очагов активного тления составляет 35 га на участке местности в 60 га. Угрозы жилому сектору и объектам экономики нет. На месте развернут штаб пожаротушения.

Как уже сообщал «Новый День», с утра в Екатеринбурге снова пахнет гарью. Метеорологи выдали предупреждение о смоге, которое будут действовать до 20 часов 26 сентября. Вчера департамент информполитики губернатора сообщал, что пожарные смогли локализовать очаг тления торфяников в районе деревни Большое Седельниково, но сегодня жители Академического заметили неподалеку от их района дымящиеся участки.

Сысерть, Елена Владимирова

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