Двое полицейских пострадали в ДТП, преследуя пьяного водителя (ФОТО)

Во время погони за пьяным нарушителем экипаж ГИБДД на автомобиле «Лада Веста» столкнулся с грузовиком. Двое полицейских получили травмы, один из них – в тяжелом состоянии.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, ДТП случилось накануне в районе 21-го км Сибирского тракта. Наряд ГИБДД преследовал лихача на «Ниве», который не остановился по требованию инспекторов. В момент погони тягач и полицейская машина, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись. Нарушитель воспользовался этим и скрылся, но был задержан через два часа на 180-м км автодороги М-5 «Урал» другими полицейскими.

Как выяснилось, это 36-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду и неоднократно судимый. На момент задержания в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,778 промилле алкоголя. Сейчас он под стражей и дает показания. Теперь за пьяную езду ему грозит уголовное дело.

Оказание помощи раненым инспекторам ДПС взял под личный контроль министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Его напарник после осмотра врачами отпущен домой. Водитель грузовика не пострадал.

Заречный, Елена Владимирова

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