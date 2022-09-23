Умер полицейский, попавший в ДТП по время погони за нарушителем

Капитан полиции Алексей Казаков, один из участников вчерашней погони за пьяным нарушителем, скончался в ГКБ № 1.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, офицера похоронят на кладбище поселка Чернобровка Белоярского района, где покоятся его родители. У капитана остались две четырнадцатилетних дочери. «Капитан Казаков – ветеран боевых действий, он дважды находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. За весомый вклад в борьбу с терроризмом и преступностью награжден медалями «Участник боевых действий», «За ратную доблесть», «За отличие в службе» II и III степени», – отметил пресс-секретарь главка полковник Горелых.

Напомним, ДТП случилось накануне в районе 21-го км Сибирского тракта. Наряд ГИБДД преследовал лихача на «Ниве», который не остановился по требованию инспекторов. В момент погони тягач и полицейская машина, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись. Один из двух инспекторов получил тяжелые травмы, второго врачи после осмотра отпустили домой. Нарушитель задержан другими полицейскими. Сейчас он под стражей и дает показания. Теперь за пьяную езду ему грозит уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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