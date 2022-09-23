Пятерых алиментщиков в Свердловской области признали безвременно отсутствующими

За все время действия закона о признании должника безвременно отсутствующим в Свердловской области такой статус получили пять человек. Это четверо мужчин и одна женщина. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Поправки в закон, по которому человека признают безвременно отсутствующим, вступили в силу в марте 2018 года. Согласно им, если в течение года о человеке нет никаких сведений, а находящиеся на его иждивении долгое время не получают алименты, взыскатель может обратиться в суд и попросить признать человека безвременно отсутствующим. Такой статус позволяет детям должника получать пенсию по потере кормильца. Если должник вдруг объявится, то для взыскателя это не обернется никакими проблемами.

С другой стороны, если должник на самом деле просто скрывается от уплаты алиментов, то статус безвременно отсутствующего доставит ему затруднения: нужно будет доказывать по суду, что он никуда не пропадал, должника снимут с учета по месту жительства, все его доверенности станут недействительными, а его имуществом будет распоряжаться управляющий и даже сможет его продать.

Добавим, в Свердловской области порядка 20 тысяч злостных неплательщиков алиментов: 15 820 мужчин и 4148 женщин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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