Как проходят референдумы украинских беженцев на Среднем Урале (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня весь день идет голосование украинских беженцев на референдумах по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Четыре участка (по одному на каждую территорию) расположены в областном Доме добровольцев.

Участки работают по графику: 23-26 сентября с 10 до 18 часов и 27 сентября с 10 до 16 часов. Голосование жителей указанных территорий также проходит в других городах Свердловской области. Организаторы выборов используют микроавтобус и переносные ящики. Например, в таком мобильном участке проголосовали несколько граждан ДНР, которые устроились работать на местный завод, сообщает telegram-канал свердловского Центра общественного наблюдения.

Референдумы организуют зарубежные избирательные комиссии. На их горячую линию к 15:00 поступило 179 звонков. В основном люди интересуются, в какие часы работают участки в Екатеринбурге, как можно проголосовать из других городов Свердловской области и как обеспечивается безопасность и тайна волеизъявления, сообщает ЦОН.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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