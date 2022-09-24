Роспотребнадзор не обнаружил превышений концентрации вредных частиц в воздухе Екатеринбурга

В Екатеринбурге третий день держится смог с сильным запахом гари. Причина – горящие торфяники в окрестностях мегаполиса. Самый крупный очаг расположен в селе Большое Седельниково. Он локализован на площади 35 гектаров, его тушат более сотни пожарных.

В связи с жалобами на запах гари сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора проводили лабораторное исследование качества атмосферного воздуха. 22 и 23 сентября специалисты брали пробы в 6 контрольных точках города. «Превышений ПДК вредных веществ ни в среднесуточных, ни в максимально разовых концентрациях не выявлено», – сообщили о результатах исследований в ведомстве.

Напомним, в регионе до 20 часов 26 сентября действует метеорологическое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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