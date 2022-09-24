Торфяник под Екатеринбургом тушат уже 200 человек (ФОТО)

МЧС усилило группировку пожарных, работающих на месте тлеющего торфяника в деревне Большое Седельниково. Из-за природного пожара Екатеринбург третьи суток окутывает смог.

Площадь возгорания торфа составляет 35 гектаров. По словам замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерия Казакова, сложность тушения связана с тем, что тлеющие участки глубоко залегают в толще торфяника. Поэтому перед проливкой пожарные перекапывают верхний слой грунта шанцевым инструментом. Также спасатели проводят обводнение каналов торфяника для его насыщения влагой.

Всего в ликвидации торфяного пожара от МЧС России задействованы 136 человек и 20 единиц спецтехники. Общая группировка участников тушения составляет 202 человек и 35 единиц техники.

Напомним, Роспотребнадзор сегодня опубликовал результаты исследования атмосферного воздуха из шести контрольных точек Екатеринбурга. Пробы от 22 и 23 сентября не показали превышений ПДК вредных частиц, сообщили в ведомстве. Между тем сильный запах гари ощущается во всех районах города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»