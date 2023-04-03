В Свердловской области появилась спецчасть, которая займется тушением торфяных пожаров

В Свердловской области создана спецчасть по тушению торфяных пожаров. Структура работает при министерстве общественной безопасности, привлекаться будут силы МЧС и Авиабазы. И ответственные постарались не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда под Екатеринбургом несколько недель не могли справиться с горящим торфяником, а город был окутан едким дымом, – торфяные пожары тушили зимой.

«В осенний период не всегда удается их ликвидировать, вернее, мы их ликвидируем, но ближе к весне они начинают разгораться. В зимний период опробовали технологию: разгребаем от снега, перемешиваем горящий и негорящий торф и снег, тем самым понижая температуру. Ликвидация происходит быстрее и экономически эффективнее», – рассказал Роман Лежнин, директор Уральской базы авиационной охраны лесов.

Летом также территории будут заболачивать. А еще в регионе появится малый габаритный бульдозер, который проходит по болотам и позволяет эффективнее гасить торфяные пожары.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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