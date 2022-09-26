В Екатеринбурге выпал первый снег (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня выпал первый снег. В выходные было достаточно тепло, но к понедельнику похолодало, держится температура немногим выше нуля. Снегопад может продлиться весь день. Синоптики прогнозируют, что мокрый снег и дождь будут идти и ночью, завтра ожидается около +2…+4 °C днем, ночью – -1…-3.

Осадки сказались на дорожном трафике, движение в утрений час пик в городе достаточно плотное. «С наступлением сезона снега и дождей необходимо менять стиль вождения транспортных средств. Меняющиеся погодные условия: осадки в виде дождя и снега, смена температуры воздуха, заморозки, гололед, требуют от водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге. Зачастую в таких условиях даже опытные водители могут допускать серьезные ошибки», – напомнили в УГИБДД по Екатеринбургу. Гаишники просят водителей быть внимательнее на дороге, не делать резких маневров. Пешеходы тоже должны побеспокоиться о своей безопасности: переходить дорогу только убедившись, что машины пропускают, а на верхней одежде иметь световозвращающие элементы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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