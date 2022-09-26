Только две трети свердловских муниципалитетов отапливаются на 100%

Подключение к отоплению в Свердловской области идет по графику, 100% социальных объектов и жилых домов обогреваются в 64 из 94 муниципалитетов. В целом по региону тепло включили в 86% жилищного фонда и 97% социальных объектов.

Как сообщает ДИП со ссылкой на и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в 75 муниципалитетах полностью отапливаются объекты социальной сферы, в 62 – жилищный фонд. На сегодняшний день запущено 1459 котельных из 1500. По области отапливается 82 миллиона квадратных метров жилья, 1049 школ, 1660 детских садов, 1027 медицинских учреждений, 1082 учреждения культуры, 150 интернатов, 813 прочих учреждений.

Полностью запитать теплом всю область планируется до 1 октября.

Добавим, сегодня в Екатеринбурге выпал первый снег. В выходные было достаточно тепло, но к понедельнику похолодало, держится температура около нуля. Синоптики прогнозируют, что мокрый снег и дождь будут идти и ночью, завтра ожидается около +2…+4 °C днем, ночью – -1…-3. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается от -1 до -6.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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