На Среднем Урале продолжают гореть почти 200 га леса

В Свердловской области, несмотря на похолодание и снег, продолжают действовать лесные пожары. По данным ГУ МЧС по региону, к сегодняшнему утру действовали шесть лесных пожаров общей площадью 192,6 га. Более того, их площади растут, в Байкаловском районе огонь распространился на 75,5 га, в Режевском районе за сутки площадь пожара выросла на 35 га, теперь горит 50 га. Кроме того, есть очаги под Асбестом, Верхней Пышмой, в Пышминском городском округе и в Сысертском городском округе.

Добавим, в Сысертском районе накануне ввели режим ЧС из-за тлеющих торфяников, на тушении работали 183 пожарных и 28 единиц спецтехники. МЧС сообщает, что площадь пожаров там на сегодняшний день – 2 га.

Екатеринбург, Марина Иванова

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