В Сысертском округе введен режим ЧС из-за торфяного пожара (ФОТО)

Пожарные четвертый день тушат тлеющий торфяник у деревни Большое Седельниково. Из-за природного пожара в Сысертском городском округе введен режим ЧС. По словам замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерия Казакова, это решение позволит задействовать средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для скорейшего тушения пожара.

Спасателям удалось сократить площадь очага на 2 гектара. Сейчас торф тлеет на разрозненных участках площадью 33 гектара. На месте работают 183 пожарных и 28 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС протянули от ближайшего водоема магистральные линии длиной в 6 километров – вода к торфянику подается непрерывно.

Добавим, сегодня в Екатеринбурге резко похолодало и идут кратковременные дожди. Небольшой запах гари по-прежнему ощущают жители Академического района. В остальных районах города смога нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»