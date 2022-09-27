Спасатели продолжают тушить торфяник у деревни Большое Седельниково даже под снегом (ФОТО)

В Свердловской области продолжает тлеть торфяник у деревни Большое Седельниково. Жители Екатеринбурга с утра ощущали слабый запах гари. Спасатели проливают торф даже под снегом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, работы по тушению торфяника продолжаются, площадь тления вчера вечером составляла 31,5 га. На месте работает более 180 человек, 30 единиц техники.

«Огнеборцы перемешивают и проливают тлеющий торф, методично продвигаясь от кромок к центру пожара. Планомерная работа по тушению торфяника продолжается и будет проводиться до полной ликвидации торфяного пожара», – сообщили в МЧС.

Напомним, гарь от торфяника у деревни Большое Седельниково стала распространяться по региону 23 сентября. Тогда площадь возгорания составляла 35 гектаров, за 4 дня ее удалось сократить всего на 4 гектара.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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