УрФУ предлагает студентам деньги на психотерапевтов

Уральский федеральный университет анонсировал программу помощи студентам, которым потребуются услуги психотерапевта. На приемы у врачей и назначенные ими лекарства крупнейший вуз региона выделяет до 15 тысяч рублей в семестр.

«Студентам очной бюджетной формы обучения можно получить до 15 000 рублей материальной помощи на психотерапевтическую поддержку: приёмы врачей и назначенные ими лекарства. Заявление и чеки, подтверждающие расходы, принимают в ГУК-309. Услуги психологов и коучей не компенсируются», – сообщается в телеграм-канале УрФУ.

Добавим, студенты получили отсрочку от мобилизации: это касается обучающихся на очной и очно-заочной форме в государственных вузах, а также аспирантов. В Свердловской области, как стало известно в конце прошлой недели, планируют мобилизовать 9700 человек.

Екатеринбург, Марина Иванова

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