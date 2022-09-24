Чиновник назвал план мобилизации по Свердловской области

И.о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков сообщил, что в Свердловской области планируется мобилизовать 9700 человек. Доклад чиновника опубликовал паблик «Твой район – информационный портал Пышмы» в «ВКонтакте».

«Первая волна [мобилизации], если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. Это у нас на территории. Где-то она будет больше продолжаться, где-то меньше. Всего по области должны быть призваны 9700 человек. У нас по району приблизительная цифра – чуть более ста человек. Повестки поступают ежедневно из военкомата. Каждое утро мы их привозим, затем посыльные, заведующие и специалисты территориальных управлений эти повестки доставляют до адресатов. Конечно, дело это такое – волнительное и переживательное. Конечно, мамы переживают, плачут. Отцы переживают. И наши сотрудники, которые вручают повестки, тоже переживают. Первая отправка [мобилизованных] будет 25 сентября. Увозим в город Камышлов на сборный пункт. […] Отсрочки тут не предусмотрено. По крайней мере, не будут призываться молодые люди, у которых четверо и более детей, не призываются студенты, обучающиеся очно, и определенный возраст. На сегодняшний день обозначили крайний возраст – 55 лет», – рассказал Андрей Варлаков.

Добавим, что видеоролик с заявлением пышминского чиновника был опубликован в пятницу в 17:06. Сейчас запись удалена из соцсети.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ.

Официальных сообщений о планируемом количестве мобилизованных в Свердловской области не было.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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