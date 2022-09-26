Снег с дождем будут идти всю ночь, а утром ударят заморозки

В Екатеринбурге завтра будет день жестянщика. Судя по прогнозу погоды, мокрый снег и снег с дождем будут идти на протяжении всего сегодняшнего дня. Ночью ожидаются заморозки до -1…-6 °C, такая же температура будет держаться и днем. Ожидается восточный и северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Таким образом, вся снежная каша на дороге к утру успеет замерзнуть, а сверху ее еще присыплет снегом.

Снегопад в Екатеринбурге начался сегодня, утром автомобилисты встали в 9-балльные пробки. Но, по данным ГИБДД, роста аварийности не произошло ни в городе, ни на трассах. Гаишники просят учитывать погодные условия – тем, кто за рулем, не делать резких маневров и соблюдать ПДД, а пешеходам стоит надеть одежду со светоотражающими элементами и прежде чем выходить на дорогу убедиться, что машины пропускают.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»