Андрей Злоказов получил поддержку заксо на переназначение министром соцполитики

Депутаты заксобрания поддержали переназначение Андрея Злоказова на должность министра социальной политики Свердловской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», его заново представили депутатам представитель губернатора в заксо Михаил Ершов и председатель профильного комитета Вячеслав Погудин. Погудин сообщил, что кандидатура Андрея Злоказова была одобрена профильным комитетом заксо.
Напомним, Злоказов – один из старожилов правительства. Он занимает свой пост с 2012 года.
Его переназначение министром соцполитики поддержали единогласно.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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