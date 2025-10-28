Андрей Злоказов вновь станет министром соцполитики

Депутаты заксо единогласно утвердили Андрея Злоказова на пост министра социальной политики Свердловской области.

Напомним, Андрей Злоказов – один из старожилов регионального правительства. Он занимает свой пост с 2012 года. В 2017 и 2022 году депутаты уже переутверждали его в должности после губернаторских выборов, на которых побеждал Евгений Куйвашев.

После победы на выборах Дениса Паслера Злоказов продолжал работать в статусе и.о. В начале сегодняшнего заседания он выступил с докладом о мерах социальной поддержки участников СВО и их семей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube