российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 октября 2025, 10:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Андрей Злоказов вновь станет министром соцполитики

Депутаты заксо единогласно утвердили Андрея Злоказова на пост министра социальной политики Свердловской области.

Напомним, Андрей Злоказов – один из старожилов регионального правительства. Он занимает свой пост с 2012 года. В 2017 и 2022 году депутаты уже переутверждали его в должности после губернаторских выборов, на которых побеждал Евгений Куйвашев.

После победы на выборах Дениса Паслера Злоказов продолжал работать в статусе и.о. В начале сегодняшнего заседания он выступил с докладом о мерах социальной поддержки участников СВО и их семей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Андрей Злоказов получил поддержку заксо на переназначение министром соцполитики

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,