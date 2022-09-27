По телефону 122 по-прежнему отвечают на вопросы о коронавирусе, но придется подождать

Несмотря на то что телефон 122 сделали горячей линией по вопросам частичной мобилизации, по этому же номеру продолжают отвечать и на вопросы, связанные с коронавирусом. Правда, дозвон до операторов теперь занимает чуть больше времени.

Напомним, по телефону 122 теперь организована горячая линия по вопросам мобилизации. У многих возник вопрос: а куда звонить, если возник вопрос, связанный с коронавирусом, ведь раньше по номеру 122 как раз консультировали по Covid-19? Оказалось, ничего не изменилось: горячей линией по коронавирусу тоже является телефон 122. Мы проверили, как это работает.

При дозвоне по номеру 122 робот первым делом спрашивает, связан ли ваш вопрос с частичной мобилизацией? Отвечать нужно «да» или «нет». Затем бот поинтересуется, не нужна ли вам помощь, как гражданам, покинувшим территорию Украины, ДНР или ЛНР? При ответе «нет» робот спрашивает, какой же у вас вопрос. Нас интересовала вакцинация от коронавируса в конкретном районе Екатеринбурга. Помочь бот не смог, переадресовав вопрос оператору. После пяти минут ожидания оператор подключился к беседе. И еще за пару минут дал ответ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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