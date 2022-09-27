На Урале работает горячая линия для жалоб на холодные батареи

Прокуратура запустила горячую линию, куда можно пожаловаться на отсутствующее отопление. Сообщить об этом можно по номеру 8 (343) 376-82-61, а в Екатеринбурге – по телефону 229-59-24. В своих обращениях необходимо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы.

Как ранее писал «Новый День», отопление в регионе начали давать в середине сентября. Полностью запитать теплом всю область планируется до 1 октября.

Екатеринбург, Марина Иванова

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