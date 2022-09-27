Власти не поддержали предложение профсоюзов о минимальной зарплате в 19 тысяч

В правительстве Свердловской области не поддержали предложение региональной федерации профсоюзов заключить трехстороннее соглашение с работодателями о минимальной зарплате в размере 19 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ФПСО, установить для внебюджетников минимальную зарплату в размере 19 000 рублей (с учетом районного коэффициента) предложил зампредседателя федерации Алексей Киселев на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По мнению профсоюзов, такое соглашение поможет быстрее достигнуть в Свердловской области уровня средней заработной платы по Российской Федерации, а также приведет к увеличению зарплат в малом и среднем бизнесе.

От имени правительства области выступила замминистра экономики Татьяна Гладкова. Как сообщили в ФПСО, чиновнице это предложение показалось нецелесообразным. Татьяна Гладкова мотивировала свою точку зрения отсутствием средств в бюджете на указанные цели и непростой экономической ситуацией, вызванной последствиями санкций и специальной военной операции.

Председательствующий на заседании вице-губернатор Олег Чемезов предложил вернуться к рассмотрению этого вопроса в следующем году, исходя из результатов анализа экономической ситуации в регионе за 2022 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»