Свердловские профсоюзы потребовали поднять среднюю зарплату до уровня РФ

Федерация профсоюзов Свердловской области потребовала от властей и работодателей довести среднюю зарплату в регионе до уровня средней по России.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ФПСО, для этого по итогам 2022 года необходима индексация не ниже 14,8%, поскольку по итогам июля средняя зарплата в Свердловской области составляла 85,2% от среднероссийского уровня (по данным Росстата, 52 800 рублей против 62 025 рублей). С учетом прогнозного повышения средней зарплаты в России примерно на 8% в год достичь этого получится не ранее 2025 года.

Напомним, в сентябре профсоюзы предложили установить для свердловских внебюджетников минимальную зарплату в размере 19 000 рублей (с учетом районного коэффициента) и закрепить это трехсторонним соглашением с областным правительством и СОСПП. Чиновники идею не поддержали. Замминистра экономики Татьяна Гладкова посчитала предложение нецелесообразным из-за непростой экономической ситуации, вызванной последствиями санкций и специальной военной операции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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