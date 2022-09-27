После вчерашнего снегопада без электричества остаются около 5,5 тысячи потребителей

В Свердловской области второй день устраняют неполадки с электричеством, вызванные снегопадом и сильным ветром.
Департамент информполитики со ссылкой на и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова сообщает, что без света до сих пор остаются 4 тысячи потребителей в Полевском городском округе, 1477 – в Верхнем Тагиле и Белоярском районе. «Восстановительные работы проводят бригады Облкоммунэнерго и рассчитывают в ближайшее время их закончить», – рассказал Николай Смирнов.
Как уже сообщал «Новый День», нарушения энергоснабжения были зафиксированы в Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском и других городских округах.
Полевской, Елена Владимирова
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