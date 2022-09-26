Снег и ветер привели к перебоям с электричеством

Мокрый снег и сильный ветер привели к перебоям с электричеством в нескольких территориях Свердловской области.

По сообщению пресс-службы филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго», нарушения энергоснабжения зафиксированы в 25 населенных пунктах трех муниципалитетов Свердловской области – Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах.

Над устранением проблем работает 21 бригада энергетиков: 59 человек производственного персонала, 23 единицы спецтехники. В ближайшее время группировка сил и средств будет увеличена. Работа свердловского филиала «Россети Урал» переведена в особый режим работы.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге и области пошел густой снег.

Свердловская область, Елена Владимирова

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