В суд ушло дело уральца, забившего битой двух гостей из-за непристойного предложения

В Свердловский областной суд направлено уголовное дело в отношении жителя Березовского, который обвиняется в убийстве двух человек.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, преступление было совершено в конце апреля 2022 года на садовом участке в поселке Красногвардейском. Во время распития спиртного обвиняемый поссорился с двумя знакомыми – 1956 и 1976 г.р. – и забил их деревянной битой. «Несмотря на то, что свою вину обвиняемый признал лишь частично, тем не менее следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», – отметил Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о причине ссоры хозяина дома с собутыльниками: «Причиной двойного убийства послужило неприемлемое предложение – даже для состояния, когда «море по колено» от принятой дозы алкоголя. Возмущённый непристойным предложением хозяин жилища схватил биту и быстро расправился с неблагодарными гостями. Затем мужчина вынес обездвиженных собутыльников во двор и накрыл их одеялом, а утром, когда проснулся, увидел, что оба они не подают признаков жизни».

Березовский, Елена Владимирова

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