Присяжные отнеслись снисходительно к уральцу, забившему собутыльников битой

Присяжные заседатели единогласно признали виновным уроженца Берёзовского, который обвиняется в двойном убийстве.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, при этом также единогласно присяжные посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения. Напомним, речь идет об убийстве двух мужчин в поселке Красногвардейский в конце апреля текущего года. Обвиняемый выпивал с двумя малознакомыми мужчинами. Между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого хозяин дома вооружился бейсбольной битой и забил обидчиков насмерть.

Завтра в 10:30 продолжится судебное следствие, будут исследованы материалы дела, которые в силу закона не могли быть исследованы коллегией присяжных. После этого пройдут вторые прения по делу, и суд удалится в совещательную комнату.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о причине ссоры хозяина дома с собутыльниками: «Причиной двойного убийства послужило неприемлемое предложение – даже для состояния, когда «море по колено» от принятой дозы алкоголя. Возмущенный непристойным предложением хозяин жилища схватил биту и быстро расправился с неблагодарными гостями. Затем мужчина вынес обездвиженных собутыльников во двор и накрыл их одеялом, а утром, когда проснулся, увидел, что оба они не подают признаков жизни».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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