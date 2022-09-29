Стали меньше питаться: за пять лет свердловчане стали есть меньше мяса, овощей и хлеба

Жители Свердловской области за пять лет стали меньше есть. С 2017 года сократилось потребление мяса, яиц, картофеля, овощей и фруктов. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

По данным статистики, в 2017-2019 годах свердловчане ели по 79 килограммов мяса в год (на человека), в 2020-м – 78 килограммов, а в прошлом году – уже 77. Потребление картофеля сократилось за пять лет с 99 килограммов до 94, овощей – со 100-102 килограммов – до 94. Фруктов в 2017 году жители области съели 74 килограмма, потом три года потребление было больше, а в 2021-м снова сократилось до 74 килограммов. Хлеба стали есть по 121 килограмму в год (вместо 123), сахара – по 37 килограммов (вместо 39). Относительно стабильным остается потребление растительного масла: в среднем в области его расходуют по 16 килограммов в год.

Напомним, в 2015 году в Екатеринбурге крылатой стала фраза депутата областного заксо Ильи Гаффнера «надо меньше питаться». Так он отреагировал на повышение цен на продукты: «Надо вспомнить историю страны. Мы все русские, россияне, мы переживали и голод, и холод… Если, допустим, денежных средств мало, то, наверно, надо задуматься о здоровье и как-то поменьше питаться».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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