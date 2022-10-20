На Урале начали дорожать овощи

В Свердловской области началось сезонное подорожание овощей. Свердловскстат опубликовал изменение стоимости продуктов за последнюю неделю – и практически все самые ходовые овощи стали стоить больше.

Серьезнее всего подорожали помидоры, практически на 8% всего за неделю. Теперь кило томатов можно купить по 105 рублей. Более чем на 4% за эти дни подорожал лук, картошка выросла в цене на 1,67%, огурцы тоже стали дороже, килограмм обойдется в 88,5 рубля, капуста в цене прибавила почти процент. Кроме того, подорожали бананы и яблоки. А вот морковь стала дешевле, правда, менее чем на процент.

Что касается остальных продуктов, то более чем на 2 % за неделю стали дороже стерилизованное молоко и куриные яйца. Менее значительно, но все же выросли цены на свинину, рыбу, сливочное масло, сметану, детские овощные пюре, макароны. Подешевела водка – литр стоит 657 рублей 34 копейки. Чуть дешевле стали говядина, курица, сосиски, сахар, чай, мука и некоторые другие продукты.

Добавим, ранее Свердловскстат подсчитал, как изменилась продуктовая корзина уральцев. Как оказалось, за последние годы жители региона стали меньше питаться, причем серьезнее всего сократилось потребление мяса, яиц, картофеля, овощей и фруктов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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