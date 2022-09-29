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Четверг, 29 сентября 2022, 08:49 мск

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«Уральские авиалинии» вернут мобилизованным деньги за авиабилеты, купленные до 21 сентября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернет гражданам, подлежащим мобилизации, деньги за авиабилеты, которые были куплены до 21 сентября. На возврат могут рассчитывать и члены семьи или пассажиры, оформленные в одном бронировании. Правда, нужно предоставить подтверждающие документы.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, для возврата авиабилетов, приобретенных до 21.09.2022 (включительно), необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить один из следующих документов:

– повестка;

– мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние;

– документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учете;

– документы о том, что гражданин состоит на воинском учете, обратился за разрешением на выезд с места жительства, и ответ еще не получен в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации в Российской Федерации (обращения граждан рассматриваются в соответствии с 59-ФЗ в течение 30 дней с даты поступления);

– уведомление, ограничивающее право на выезд пассажира из Российской Федерации, выданное на пункте пропуска пограничного контроля.

Также на возврат денег могут рассчитывать члены семьи мобилизованных и пассажиры, оформленные с ним в одной брони (за исключением групповых бронирований).

Если билеты приобретены после 21 сентября, возврат производится в соответствии с условиями применения тарифа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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