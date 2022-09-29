Мобилизованные могут вернуть деньги за билеты на поезда, даже если это был невозвратный тариф. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных. Причем получить деньги могут не только будущие военные, но и те, кто планировал вместе с ними поездку.

«Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу. Возврат денежных средств за неиспользованные билеты производится также лицам, которые должны были отправиться в совместную с мобилизованным поездку. Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой/мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт», – сообщили в СвЖД.

Добавим, авиакомпании также обещают вернуть деньги, но на других условиях. Например, «Уральские авиалинии» вернут деньги за билеты, которые были куплены до 21 сентября.

Екатеринбург, Марина Иванова

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