Лекарства, машины, полиграфия: Свердловскстат раскрыл, какие отрасли производства рухнули

Свердловскстат обнародовал данные о падении промышленного производства в этом году. Подсчитывались данные за август – в сравнении с августом прошлого года, июлем этого года и по итогам первых восьми месяцев года.

За год сильнее всего упали производство лекарств и полиграфическая деятельность – их индексы рухнули в два раза. Производство бумаги просело на треть. Ряд сфер потеряли 15-25% – это производство компьютеров и оптики, автотранспортных средств и полуприцепов, напитков и одежды. Серьезный рост показали ремонт и монтаж машин и оборудования (122,9%), производство прочих готовых изделий (154,8%). В последнее, согласно базе «Консультант плюс», входят производство ювелирки, бижутерии, музыкальных инструментов, спорттоваров, некоторых видов защитной одежды, пуговицы, зонты, изделия для праздников и другие товары. Одна категория показала рост почти в два раза – это «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования». Эта группировка включает производство таких изделий, как ящики и контейнеры, а также производство оружия и боеприпасов.

Эта же категория показала и самый сильный рост за последний месяц – по сравнению с июлем таких изделий стали делать на 187,3% больше. Если же сравнивать индексы производства таких товаров за первые восемь месяцев этого года и прошлого, то рост небольшой, около 2,5%.

В целом промышленность за первые восемь месяцев упала на 2%, а по сравнению с августом прошлого года напротив, выросла – на 8,1%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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