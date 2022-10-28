В сентябре в Свердловской области резко нарастили производство лекарств, машин и транспортных средств

По итогам сентября некоторые отрасли промышленности в Свердловской области резко нарастили мощности. Почти в 2,5 раза выросло производство кожи и изделий из нее, в 2,3 раза – производство машин и оборудования, в 1,8 раза – лекарств и медицинских изделий.

Индексы производства по основным видам экономической деятельности опубликовал Свердловскстат. В целом промышленное производство в регионе за сентябрь выросло на 1,8% по отношению к августу этого же года. Но за январь-сентябрь 2022 года произвели на 2,3% товаров меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Интересно, что в предыдущих месяцах 2022 года производство некоторых категорий товаров сокращалось, а в сентябре начался резкий рост. Например, лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, произвели больше сразу на 182,6% по отношению к августу. В 2,4 раза увеличилось в сентябре производство кожи и кожаных изделий, хотя их изготовили все же меньше, чем в сентябре 2021 года (на 3%). Производство машин и «оборудования, не включенных в другие группировки», выросло в 2,3 раза (и на 165% по сравнению с прошлым сентябрем). Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 18%, «прочих транспортных средств и оборудования» – на 47,8%. Ремонт и монтаж машин и оборудования вырос на 21,3%. Чуть больше стали производить одежды (на 7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 14,8%), но по итогу целого года по этим отраслям заметно существенное сокращение.

На треть просело в сентябре «производство прочих готовых изделий», к которому согласно базе «Консультант плюс», относятся производство ювелирки, бижутерии, музыкальных инструментов, спорттоваров, некоторых видов защитной одежды, пуговицы, зонты, изделия для праздников и другие товары. На 17% сократилось производство электрического оборудования, на 13% – производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования).

В целом по соотношению сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года – «в минусе» находятся многие отрасли: производство продуктов и напитков, текстильных изделий и одежды, обработка древесины и производство бумаги и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»