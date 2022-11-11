Денис Мантуров: «Индекс промышленного производства в УрФО выше, чем в России»

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым отметил динамичное промышленное развитие округа, сообщает пресс-служба полпредства.

«Индекс промышленного производства в УрФО за последние 9 месяцев 2022 года в целом выше, чем в России, а объем отгруженных обрабатывающими производствами товаров вырос на 14% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Активно развивается промышленная инфраструктура: на территории УрФО действует 21 индустриальный парк, 9 промышленных технопарков, 12 промышленных кластеров. В ближайшее время будут созданы еще 13 индустриальных парков и 2 промышленных технопарка. Все это говорит о потенциале дальнейшего промышленного развития округа», – отметил Денис Мантуров.

На встрече обсуждалась реализация проектов и ключевых направлений, которые были сформированы по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. В ближайшей перспективе эта работа окажет положительное влияние на рост выпуска товаров и услуг, объем инвестиций в основной капитал, увеличение численности занятых и доходов населения в Уральском федеральном округе.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области по итогам сентября некоторые отрасли промышленности резко нарастили мощности. Почти в 2,5 раза выросло производство кожи и изделий из нее, в 2,3 раза – производство машин и оборудования, в 1,8 раза – лекарств и медицинских изделий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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