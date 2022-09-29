На Ямале обнаружили уникальный скелет 6-летнего мамонтенка с хоботом: таких находок не было со времен Любы

Уральские ученые будут изучать обнаруженный на Ямале скелет 6-летнего мамонтенка. Уникальность находки в том, что останков мамонтов такого возраста раньше не попадалось. Кроме того, на скелете сохранился большой кусок шкуры, хобот и глаз. Изучение этого скелета приблизит ученых разгадке главной тайны: почему вымерли мамонты, рассказал старший научный сотрудник Института экологии растении и животных УрО РАН Павел Косинцев.

По словам ученого, скелет мамонта нашли местные жители еще в июле, но только в сентябре состоялась научная экспедиция на Гыданский полуостров.

«Это уникальная находка останков мамонта хорошей сохранности. Найдена была большая часть скелета, а еще сохранились мягкие ткани, шкура с хоботом и глазом. Мамонтенку около шести лет – особей такого возраста раньше не находили. Найденные ранее мамонтята Люба и другие были почти новорожденными, другие мамонты были уже взрослыми. Отдельный интерес представляет сохранившийся хобот, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» Павел Косинцев. – Мы провели обследование, собрали останки, провели отбор образцов для изучения. А сама находка останется для экспозиции в Тазовском краеведческом музее».

Новый трофей позволит ученым произвести реконструкцию внешнего вида мамонтов: как они могли выглядеть в разном возрасте. Кроме того, после радиоуглеродного и изотопного анализов можно будет точнее говорить о среде обитания и питании этих животных.

«Очень важный вопрос – питался ли этот шестилетний мамонт еще маминым молоком или уже перешел на самостоятельное питание? Мы до сих пор не знаем, когда происходила смена питания у мамонтов, – рассказал Павел Косинцев. – В перспективе после анализов сможем понять процесс миграции: родился ли этот мамонтенок на Гыданском полуострове? Или жил в другой территории? Мы накапливаем все знания, чтобы понять главную тайну: почему же мамонты вымерли?»

Имени шестилетнему мамонтенку пока не дали. Напомним, найденную на Ямале Любу так назвали в честь жены обнаружившего ее ученого.

«Автора этой находки зовут Константин. Пока еще не согласовали, как назовут мамонтенка», – рассказал Павел Косинцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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