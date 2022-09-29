Огурцы и помидоры подорожали больше всего за последнюю неделю

За последнюю неделю в магазинах Свердловской области подешевел «борщевой набор», зато подорожали помидоры и огурцы.

По данным Свердловскстата, огурцы стали дороже на 14% (77 руб/кг), помидоры – на 7,4% (85,5 руб/кг). Зато другие овощи, в основном сезонные, подешевели. Килограмм картошки в среднем стоит менее 24 рублей (минус 1,9%), капусты – 18 рублей (-1,5%), свеклы – 22 рубля (-2,5%), моркови – 29 рублей (-3,5%).

На остальные продукты цены за неделю изменились незначительно.

Напомним, официальная инфляция в Свердловской области летом начала снижаться. По данным за август, она составила 14,3%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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