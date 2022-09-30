Возбуждено шесть уголовных дел из-за фиктивной прописки первоклассников

Запись первоклассников в школы Екатеринбурга и в этом году обернулась уголовными делами – махинации с пропиской детей ради путевки в престижную школу продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, возбуждено 6 уголовных дел по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», и все эти случаи вскрылись после поверки тех регистраций по месту жительства, которые якобы выдавались отделом по вопросам миграции отдела полиции № 3 УМВД Екатеринбурга. Например, родители ребенка 2015 года рождения предоставили временную регистрацию с апреля по октябрь 2022 года, чтобы попасть в МАОУ «Лицей № 130» – но отдел по вопросам миграции ОП № 3 такую справку не выдавал, а ребенок по указанному адресу не проживал.

Уголовные дела из-за липовых прописок первоклассников в Екатеринбурге стали ежегодным событием с 2018 года. Чаще всего представители ребенка по итогам суда выплачивают штраф.

Екатеринбург, Марина Иванова

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