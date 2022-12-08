В Екатеринбурге к ограничению свободы приговорили мать первоклассника с липовой пропиской

В Екатеринбурге к ограничению свободы приговорили уроженку ближнего зарубежья, которая оформила липовую прописку ребенку, чтобы устроить его в хорошую школу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщина знала, что у ее сына нет первоочередного права на зачисление в МАОУ СОШ № 215 «Созвездие» – для этого надо проживать и иметь регистрацию в Солнечном. Мигрантка нашла объявление в интернете об оформлении регистрации по месту пребывания в квартире на улице Счастливой. Она связалась с автором объявления и купила поддельное свидетельство о регистрации ребенка в квартире по нужному адресу. В результате мальчик пошел в «Созвездие» в первый класс. А его мать пошла под суд по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права». Ей дали 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, ежегодно по итогам записи детей в первый класс начинаются суды над женщинами, которые оформили липовую прописку. Но обычно судят местных жительниц наказание куда мягче – судебные штрафы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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