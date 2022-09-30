РСТ: продажи туров за неделю упали на 30-50%

С момента объявления частичной мобилизации продажи туров как внутри России, так и за рубеж упали на 30-50%. «Отрасль оказалась в заблокированном состоянии, – заявил на выставке Expotravel и.о. президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский. – На протяжении всей недели мы слышали разные формулировки и пояснения относительно возможности выезжать за пределы города, страны. И мы благодарны спикеру Госдумы Володину, который вчера пояснил, что частичная мобилизация – это не мобилизация, подпадающая под федеральный закон «О мобилизации» , и туристы могут перемещаться по стране».

Также спикер подтвердил, что значительно выросло число аннуляций по ранее купленным турам. Ранее «Новый День» писал о том, в каких случаях аннуляция будет со штрафом, а в каких можно попробовать вернуть свои деньги. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/772975.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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