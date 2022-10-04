Путевки в пятизвездочные отели Турции стали стоить дешевле авиабилетов: от 50 тысяч на человека

Туры в популярные теплые страны – Турцию и ОАЭ – с вылетом из Екатеринбурга в последние дни стали стоить дешевле, чем авиабилеты на те же направления. Агенты считают, что дело в сократившемся спросе на отдых и возросшем интересе к релокации.

Например, сегодня билеты на прямой рейс из Екатеринбурга в Стамбул на сайте авиакомпании Red Wings стоят от 54 тысяч рублей на одного человека, в обратном направлении – от 19 тысяч. Билеты в Анталью у этого же перевозчика – от 54 тысяч, обратные – от 29 тысяч. В ОАЭ на крыльях FlyDubai в начале октября можно улететь за 74 тысячи рублей на человека, обратно – от 33 тысяч.

При этом турагенты говорят, что туры по этим направлениям будут дешевле. Несмотря на то что они включают в себя перелет в обе стороны, а также проживание в отеле и питание.

«Если вдруг вы желаете отправиться 7 октября в ОАЭ на короткий тур на 3 ночи из Екатеринбурга, то такая путевка в отель в Шардже Nova Park будет стоить 90 тысяч рублей на двоих. У наших партнеров всего 5 мест на эту дату осталось, – сообщает турагентство Friends Travel в своем телеграме. – Есть туры из Екатеринбурга в ОАЭ, вылеты на 8 и 9 октября. На 4-5 ночей – 95 тысяч рублей на двоих».

Такое ценообразование связано с тем, что туроператоры еще до повышения спроса на авиабилеты выкупили блок мест.

Кроме того, агенты сообщают о снижении цен на путевки в Турцию. Как на ближайшие даты, так и на конец октября – время школьных каникул – можно найти предложение за 110-120 тысяч рублей на 7 ночей в отеле 5* по системе «все включено». Для сравнения: летом цены даже в 4* начинались от 150 тысяч рублей.

Менеджеры турфирм считают, что цены снизились из-за падения спроса. Напомним, в Российском союзе туриндустрии сообщали, что продажи путевок за неделю упали на 30-50%.

«Конечно, люди сейчас не планируют никакой отпуск, опасаясь, что может прийти повестка, либо могут не выпустить на границе, хотя таких случаев единицы. Поэтому продаж почти нет, – рассказала турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова. – Но такое снижение цен может стать отличной возможностью отдохнуть, например, для мамы с ребенком. Сейчас многим просто необходимо отвлечься и набраться моральных и физических сил. Хотя, если честно, и таких запросов мало».

Напомним, после объявления в России частичной мобилизации цены на билеты из Екатеринбурга в другие страны выросли в разы. На прошлой неделе они доходили до нескольких сотен тысяч за билет в один конец, причем с несколькими пересадками. Сейчас цены более-менее стабилизировались, но они далеки от уровня лета и начала осени.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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