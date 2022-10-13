Турагенты рассказали, на каких направлениях цены на путевки оказались на уровне допандемийных

Цены туров на Шри-Ланку в этом сезоне оказались даже ниже, чем по популярным массовым направлениям. Отдых на двоих в октябре стоит от 110 тысяч рублей за неделю. Турагенты объясняют это упавшим на фоне частичной мобилизации спросом.

Туры крупных операторов формируются на базе регулярных рейсов, которые «Аэрофлот» запустил из Москвы с 10 октября. Улететь можно дважды в неделю. Стоимость на сегодняшний день сопоставима с отдыхом в Турции, Египте и точно дешевле ОАЭ. Например, агентство Friends Travel сообщает, что 16 октября можно вдвоем улететь на неделю и заплатить за отдых в отеле 4* 113 тысяч рублей (завтраки включены). «Сейчас мы видим допандемийные цены», – говорят в агентстве.

Директор сети туристических агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева считает, что такие цены отчасти связаны с упавшим после 21 сентября спросом. «Цены на Шри-Ланку из Москвы шикарные. Это связано с тем, что спрос после 21 сентября резко упал, первую неделю у туристов была выжидательная позиция, сейчас постепенно спрос восстанавливается. Но рейсы-то уже полетели, их нужно загружать, чтобы не были пустыми, – говорит Анастасия. – То же самое мы можем увидеть и с Сейшелами, то же самое может быть с турами на Гоа («Аэрофлот» планирует летать в Индию с ноября – прим.ред.). Я считаю, что нужно пользоваться возможностью и лететь».

Эксперты говорят, что совсем убрать рейсы на Шри-Ланку перевозчик вряд ли сможет. По данным источников, чтобы запустить вылеты из России в Коломбо, была проделана большая работа на уровне турбизнеса и властей обеих стран, кроме того, долго решались вопросы с самолетами в условиях санкций авиаотрасли.

«Они не могут не полететь. Они могут сократить частоту рейсов, но убрать их совсем – нет. Поэтому такие цены», – поделился источник. Есть, конечно, у отдыха на Шри-Ланке нюансы: там почти нет отелей «все включено», а значит с собой нужно брать валюту для того, чтобы оплачивать питание и экскурсии на месте.

Ранее мы писали о том, что цены на туры в Турцию на фоне просевшего спроса тоже упали. На некоторые даты можно было найти путевку на двоих дешевле, чем стоят авиабилеты.

Напомним, на последнюю выставку ExpoTravel в Екатеринбург прилетала посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге. Она провела презентацию курорта, а также рассказала, что с ноября из Москвы запустит рейсы еще одна авиакомпания – Azur Air

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Екатеринбург, Ольга Тарасова

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